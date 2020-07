Crítica ao uso do medicamento

Júlio César Cardoso

Balneário Camboriú – SC





"A divulgação do tal ‘coquetel milagroso’ tem provocado na sociedade a sensação de que a pandemia é uma gripezinha controlável que pode ser combatida sem observância das recomendações mundiais da saúde: o uso de máscaras, distanciamento e não aglomeração de indivíduos, higiene das mãos etc.. É inacreditável que um bando de lunáticos esteja tomando até remédio clássico recomendado para combater piolho e sarna: ivermectina. Não devemos cair na lábia dos curandeiros de plantão. ‘A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição – Adam Smith’. Se cloroquina, por exemplo, fosse a solução, o seu grande defensor e garoto-propaganda, Jair Bolsonaro, não teria se contaminado e ficado recluso no Palácio do Planalto, tendo testado positivo três vezes."