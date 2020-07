Dificuldades com o auxílio emergencial

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte





"O auxílio emergencial veio como uma proposta do governo para ajudar as diversas famílias pobres que, devido a pandemia do novo coronavírus, perderam sua fonte de renda. Em primeira análise, a ideia parece ótima, e de fato é, mas a questão é que na prática não tem sido aplicada como deveria. Um primeiro ponto que pode-se pensar é que muitas famílias não têm nem mesmo acesso às tecnologias necessárias para que possam solicitar a análise por meio do aplicativo para conseguir o auxílio, e mesmo as pessoas que conseguiram concluir essa etapa têm enfrentado problemas como atraso nas datas, bloqueio das contas, levando essas pessoas a terem que comparecer nas agências dos bancos e, assim, expondo essas ao risco causado pela aglomeração, além do mal funcionamento do aplicativo, qual muitas pessoas relataram travar, não aparecer o dinheiro na conta, entre outros. Para além de se propor a criação de um programa de assistência como o auxílio emergencial, é necessário que o governo pense mais em como garantir que as pessoas que mais precisam tenham acesso a esse devidamente, traçando estratégias para abarcar aquelas que nem mesmo têm acesso a tecnologia e corrigindo esses diversos problemas que já foram apontados por muitos beneficiários do programa."