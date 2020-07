Cidadão critica usode medicamentos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"O terceiro teste de COVID-19 do presidente Jair Bolsonaro deu positivo. Se a cloroquina e o vermífugo fossem eficazes no tratamento do vírus, o mundo inteiro teria utilizado a dupla de medicamentos preferidos de Bolsonaro. Não existe mágica no mundo real, onde existem mais de 15 milhões de casos confirmados e 624 mil óbitos registrados. As vacinas ainda estão em fase de testes e, enquanto não estiverem disponíveis para a maior parte da população, deveremos tomar todos os cuidados necessários. A gripezinha é mais severa do que pensávamos."