Leitor elogia postura do prefeito de BH

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte





"Após os donos de bares, restaurantes e lanchonetes em Belo Horizonte terem conseguido uma liminar que permitia a reabertura desses, a prefeitura conseguiu suspender a decisão e manter o fechamento. Em meio a pandemia da COVID-19 e os números que não param de crescer, especialmente na capital, a postura firme da prefeitura em não permitir que a reabertura aconteça agora é necessária, talvez mais do que nunca. Kalil tem sofrido muitas críticas por parte de uma parcela da sociedade, principalmente por sua decisão, veemente, de não compactuar com a reabertura nesse momento tão grave, mas qualquer pessoa que tenha verdadeira noção de como os números de infectados e mortos tem avançado, de maneira alarmante na cidade, consegue entender e concordar com a decisão do fechamento. Num momento como esse, a forma como a Prefeitura de Belo Horizonte tem agido se torna um exemplo para outras cidades e pode contribuir para que os danos, futuramente, sejam menores do que seriam em outro cenário, onde essa reabertura se mantivesse."