Youtuber faz ataque a profissionais da área

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"Felipe Castanhari, um dos maiores produtores de conteúdo no Youtube do Brasil, causou polêmica ao fechar contrato com a Netflix para apresentar uma série sobre ciência e história. A polêmica se deu pelo fato de que Castanhari não tem nenhuma formação na área, e, ainda assim, recebe milhões de visualizações todos os dias em seu canal propagando ideias que muitas vezes não vêm de uma fonte confiável ou não apresentam fundamento, se tornando um desserviço e falta de respeito com os profissionais da educação. Ainda que, no caso da série da Netflix, o apresentador vá ter o apoio de historiadores formados, a forma como Castanhari reagiu às críticas, debochando e expondo pessoas para os milhões de seguidores dele, demonstra uma postura imatura e nada inteligente, algo que ele sempre se propôs a ser. Em tempos em que a universidade é cada vez mais sucateada pelo governo, Castanhari poderia ter usado seu alcance para, minimamente, analisar as críticas que foram feitas e contribuir com a valorização dos profissionais da educação, uma vez que esses têm muito menos apoio e oportunidades do que ele, que mesmo sem formação fecha contratos altos para falar

desses temas."