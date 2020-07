A degradação do meio ambiente

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"No Brasil de Bolsonaro e do neoliberalismo, não falta assunto para angústia e depressão. Morte por pandemia, fome, desemprego, violência policial a pobres e negros. Porém, um tema toca mais fundo: desmatamento e meio ambiente. Por quê? Por se tratar de um crime e catástrofe irreversível. Floresta não se restaura sem floresta. O Brasil da demência lidera. Desmatamento de 20% a 25%. Resta e sobra savana (campo sem árvore). No comando da destruição, a elite agrária (menos de 1% da população brasileira), origem colonial e visão curta de lucro. Usa e abandona a terra (23% abandonados em 800 mil km2) e o governo dá cobertura à tragédia."