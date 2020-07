Esquema de corrupção que envolve Serra

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O gabinete do senador José Serra foi blindado por Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma equipe da Polícia Federal pretendia cumprir mandado de busca e apreensão no gabinete do senador, conforme decisão do juiz de primeira instância, Marcelo Antonio Martin Vargas. Outros dois imóveis de Serra em São Paulo e seu apartamento em Brasília foram examinados por policiais da PF, que investiga supostos pagamentos de doações eleitorais não declarados nas eleições de 2014. José Serra já foi deputado federal, ministro do Planejamento, ministro da Saúde, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e ministro das Relações Exteriores. Serra ocupa cargos públicos desde 1987 e, certamente, conhece muita gente influente, o que garante a sua proteção."