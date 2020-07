Políticos competentes que prezam o Brasil

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"É muito triste assistir ao ‘teatro’ em que os personagens são os políticos brasileiros. Passa a ser utopia quando ansiamos por um futuro melhor. Essas nomeações antigas, todas com efeitos negativos, criaram uma 'equipe' de impatriotas. Agora, estamos assistindo o lado negativo, bem pernicioso, das atuais indicações. Está difícil encontrar um quadro homogêneo para 'empurrar' o Brasil pelo caminho que todos aspiramos. Os governos passados 'forçaram' os cidadãos honestos, trabalhadores e os empreendedores patriotas a sonegarem porque sabedores do desvio das arrecadações. Caso tivéssemos governos, pelo menos com um pouco de vergonha, estaríamos sendo observados com outros olhos. Todos, ou quase todos os nomeados, atualmente, têm suas vidas vasculhadas e, assim, sempre aparecendo nódoas pessoais. Caso essas investigações, essas procuras por indicados ‘imaculados', viessem desde um passado remoto, imparcial – e não como agora –, o comportamento moral seria outro. E não haveria nenhuma crise."