Conduta inaceitável do desembargador

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, foi multado por caminhar pelas ruas de Santos sem utilizar a máscara de segurança. Siqueira rasgou a multa e jogou os pedaços de papel no chão, na frente dos guardas municipais. Enquanto o guarda preenchia o formulário da multa, Siqueira usou o telefone celular para entrar em contato com o secretário de Segurança de Santos, Sérgio Del Bel, e relatou que estava conversando com um analfabeto. Consideramos a conduta de Siqueira inaceitável, pois ele deveria ser um exemplo para os cidadãos, ao invés de ridicularizar os funcionários municipais. Siqueira sabe que ninguém está acima da lei, que deve ser respeitada por todos, sem distinção."