O brasileiro deve combater a prática

Jeovah Ferreira

Taquari - DF





"Combatida ferreamente de 2014 para cá, com o advento da Operação Lava-Jato, que hoje corre o risco de ser lançada numa "caçamba", a corrupção está voltando com toda a força. O que tem sido mostrado pela imprensa é estarrecedor. Agentes públicos, insensatos e nocivos, nesse momento dramático pelo qual estamos passando, roubam recursos que deveriam ser direcionados para a saúde e deixam a população ao deus-dará. São homens que causam nojo no ponto de vista moral. A sociedade brasileira precisa gritar contra aqueles que em vez de trabalhar para que o vírus da corrupção seja exterminado fazem de tudo para que adeptos desse grande mal fiquem impunes. Não deixe a Lava-Jato morrer. O seu fim por muitos é desejado. Não é só ladrão de galinha que merece ser encarcerado. Quanto suspeito por aí, que cerca a apuração - quem não deve não teme - apoia a investigação?"