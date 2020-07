Ironia para falar das Forças Armadas

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte





"O Exército exige retratação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acusou os militares de genocídio. Isso é pouco. Que as multidões de brasileiros mortos na pandemia ressuscitem e parem de afrontar os militares. Que esses "comunistas" baderneiros respeitem as sacrossantas Forças Armadas, deixem já suas tumbas e voltem à vida. Que a Lei de Segurança Nacional também seja usada contra esses cadáveres, para serem levados do caixão para a prisão. Quem esses mortos pensam que são para desrespeitar os generais?"