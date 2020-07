As críticas de Gilmar Mendes ao militares

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) conservador, que foi indicado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), portanto, insuspeito de qualquer posição que desprestigie as Forças Armadas. Num contexto desde Portugal, onde se encontra de férias, faz um histórico sobre o combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil, que envergonha e desmoraliza o país. Doença que matou mais de 70 mil pessoas, continua a devastação e com o governo federal jogando a responsabilidade nos estados e se omitindo."