Leitor apresenta dados sobre a doença no país

Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"No Brasil, considerando as vítimas da COVID-19, os óbitos por milhão aumentaram 71%, nos últimos 30 dias, e 500% em 60 dias. Os casos confirmados por milhão aumentaram 123% em 30 dias, e 971% em 60 dias. O novo coronavírus já contaminou 12,6 milhões e matou 563 mil pessoas em todo o mundo. A vacina poderá preservar vidas, mas precisa ser exaustivamente testada antes da utilização em massa. Ainda não compreendemos a razão pela qual o Brasil vai testar a vacina chinesa. Seria melhor que os próprios chineses testassem o novo medicamento elaborado por eles. De qualquer forma, ninguém sabe ao certo como será o ‘novo normal’, mas temos certeza de que o estrago feito por essa doença vai muito além do que podemos imaginar. As crises na área da saúde e na economia terão reflexos ainda por um longo período. As autoridades de todo o mundo precisam se unir num esforço único, sem ideologias nem fronteiras."