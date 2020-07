Torcida para o novo ministro

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O pastor Milton Ribeiro foi escolhido para comandar o Ministério da Educação. Atualmente, é pastor de uma igreja presbiteriana em Santos. Em seu brilhante currículo, consta um doutorado na USP e mestrado na Mackenzie. Estudou teologia, direito e educação, além de ser professor. Milton tem tudo para ser um bom ministro, cuidando da política nacional de educação, ficando bem longe das grosserias políticas do presidente Jair Bolsonaro e das fofocas palacianas. Essa é, sem dúvida, a pasta mais importante, pois a educação é o primeiro passo para se chegar à civilização. Milton Ribeiro terá um difícil caminho pela frente, após essa séria crise da Saúde e dos graves problemas econômicos decorrentes dela. Torcemos para que ele permaneça até o final do mandato presidencial, cessando essa interminável permutação no comando desse gabinete. Desejamos êxito e que o resultado final seja um país um pouco

mais instruído."