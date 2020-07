Leitor sugere visita a hospitais públicos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O presidente Jair Bolsonaro sempre disse que se preocupa com o povo que tem menos recursos financeiros. Bolsonaro já indicou o medicamento hidroxicloroquina para ajudar no tratamento daqueles que foram contaminados pela COVID-19. Bolsonaro, agora, está isolado, se tratando do novo coronavírus. Está utilizando a internet para realizar reuniões com as autoridades de todo o país. Falta para ele e para os outros figurões do primeiro escalão do governo federal frequentarem os hospitais públicos da capital do Brasil. Sugiro os hospitais de Planaltina ou Taguatinga, para que eles possam ver de perto a realidade do povo menos favorecido. Comer pastel e beber caldo de cana na barraca da praça é fácil e não engana mais ninguém."