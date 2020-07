Brasil na ponta de casos registrados

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O somatório dos casos confirmados de COVID-19 na Alemanha, Bélgica, Egito, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, Suécia, Turquia e Reino Unido é semelhante ao do Brasil. O nosso país está em segundo lugar, com mais de 1 milhão de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com mais de 70 mil mortes registradas, continuamos num mar de informações truncadas, sem direção definida pelas autoridades responsáveis pela saúde em todo o país. Ainda temos que aturar o presidente da República, também contaminado pelo mesmo vírus, fazendo propaganda de um medicamento que não é recomendado por nenhuma autoridade médica dos institutos internacionais. Quanta falsidade!"