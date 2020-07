O programa repleto de farsas no governo

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Na estratégia de ludibriar os mais pobres, governo Bolsonaro, com endosso dos neoliberais (1% mais ricos), pretende criar o Renda Brasil, um Bolsa-Família com outro nome, dizem. Inúmeras farsas diferem o Renda Brasil do Bolsa-Família. O Bolsa-Família foi inclusão social, socorro, SOS aos sem nada, herdados de um país destruído pelas elites. O Bolsa-Família representava, no governo do PT, um estágio para salvar o pobre da fome e chegar com vida aos demais serviços do Estado garantidos nos governos passados, como emprego, educação, saúde, casa própria, salário corrigido, crédito, outros bens sociais. No governo Bolsonaro, isso inexiste. Esvaziam o Estado social (educação, saúde, moradia), priorizam recursos aos 1% mais ricos, desempregam milhões, reduzem salário, retiram direitos trabalhistas e da aposentadoria... Renda Brasil para quem?"