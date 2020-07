Para assinante, chineses dominam o mundo

Ivan print

Itabira – MG





"Os chineses não demoram a dominar a economia do mundo. Estão comprando tudo que dá lucro. A CPFL, que fornece energia no interior de São Paulo, é dos casos. Estão comprando galerias, shoppings etc. Tudo que vai à falência eles compram. Sem contar o que chega de lá pela metade do preço, como pneus, embreagens para veículos, conversores de torque, válvula propulsora, rádio, televisão, chuveiro e milhares de outros itens. Eles também estão inventando um carro elétrico que tem um gerador no motor que carrega a bateria e essas investidas são em vários países."