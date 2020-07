Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"A história política do século passado nos trouxe uma série de exemplos de frentes pela esquerda (trabalho) para enfrentar a direita (o capital). São inúmeras as variáveis, que causam muitas polêmicas e dificuldades de se visualizar. No Brasil de 2020, vive-se esse imbróglio. A direita apoiou a ultradireita (uma frente antipetista) que está conduzindo o país para o caos, tragédia anunciada para todos."