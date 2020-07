Pente-fino para as candidaturas

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Os postulantes a cargos políticos deveriam ser submetidos, pelos partidos, a um rigoroso pente-fino antes de se tornar candidatos, excluindo os reprovados. Compete aos partidos alijar todo candidato com ficha suja (condenado, respondendo a processo ou com outros defeitos). A função do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), antes e após a eleição, será caçar os ficha-suja (candidato ou eleito) e banir para sempre o seu partido político. Isso se denomina liberdade com responsabilidade. Assim, o partido não irá inscrever qualquer um como candidato, sob pena de ser excluído do processo eleitoral, o que facilitaria para o TSE. O eleito pode até ser mau político, mas nunca ficha-suja. No Brasil, com 220 milhões de pessoas, de vereador a presidente são menos de 100 mil os cargos eletivos, o que equivale a 0,000454% da população. Nós, eleitores, também temos responsabilidade. Temos

de votar melhor, priorizar o patriotismo e a honestidade, para que o Brasil avance."