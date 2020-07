Os times cariocas e paulistas beneficiados

Ivan print

Itabira – MG





"Quem acompanha o futebol mineiro não sabe que o ‘apito amigo’ tirou vários títulos dos nossos clubes para ajudar times do Rio de Janeiro. Com o Cruzeiro, por exemplo, foram dois campeonatos brasileiros doados ao Vasco e Fluminense. Por gol anulado e pênalti inexistente marcado no jogo contra Corinthians, beneficiando o Fluminense. O Galão da Massa, nos anos 80, quando tinha uma seleção, foi eliminado de tudo pelo ‘apito amigo’, beneficiando o Flamengo. O Coelho, sem comentários, deixou de subir para a elite pelo mesmo motivo. Este ano, com a seleção que o Atlético-MG está montando, vamos ter de ficar de olho. Não podemos contar com a CBF, protetora de times do Rio e de São Paulo. Em tempo: Juca Kfouri, enquanto não tomou um chute na bunda da Rede Globo, era o maior bajulador de times cariocas. Hoje, está detonando os clubes de Minas no YouTube, falando que o Atlético-MG não está pagando ninguém, massacrando a Raposa

sem ter informações do se que passa nessas montanhas."