Ivan Print

Itabira – MG





"Minas faz 300 anos. A cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo era igual Mariana, cheia de casarões. Em 1979, foi destruída por enchentes. Ficaram poucos casarões do século 18 de pé. As três igrejas se salvaram. Duas tiveram que ser reconstruídas. Hoje, não lembra em nada aquela época."