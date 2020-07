Lobistas no poder e a escolha dos eleitores

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"Em um país de dimensão continental como o Brasil, governado por apenas um homem, fica difícil acompanhar as necessidades de todos os estados, além do Distrito Federal. Tivemos inúmeros presidentes, mas sem nenhum interesse em tratar todos os estados de um modo igualitário. Esqueceram todas as maiores necessidades do povo. Com essa pandemia, nota-se – apesar de muito tarde – a falta de condições no tratamento deste novo coronavírus. É inacreditável essa lacuna prejudicar ainda mais os cidadãos das classes mais necessitadas. E, no entanto, são essas classes que, obrigadas, elegem esses cidadãos que tanto prejudicam o país. Dizer que não souberam votar é uma injustiça. Como votar corretamente se os candidatos são escolhidos – a dedo – pelos inúmeros partidos que são os maiores traidores da pátria! A Constituição é um "catecismo" a ser seguido e respeitado, mas isso caso os homens deixassem o status de 'lobistas' de lado!"