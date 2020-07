Greve por melhores condições de trabalho

Aline Silva

Belo Horizonte





"Em tempos modernos, com a crise de desemprego no país, os trabalhos autônomos e informais vêm crescendo cada vez mais. Uma das categorias que mais cresceram é a de motoboys e entregadores de aplicativos. Em contrapartida, mesmo aumentando o número de entregadores, ainda sofrem com péssimas condições de trabalho, poucas garantias por parte dos aplicativos e dificuldades para receber seu pagamento. Na última quarta-feira, foi divulgado o #Brequedosapps como uma paralisação dos entregadores e também um pedido para que as pessoas evitassem pedir comida nesses aplicativos. Vi muita gente criticando, mas quem critica uma forma de luta por direitos trabalhistas e pagamento só pode ter uma alma ruim. A greve e paralisação é um direito e espero que tenha resultados."