Leitor faz ironia com indicação do governo

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Pus-me a imaginar o personagem Pantaleão, representado pelo saudoso humorista Chico Anísio e que contava casos mirabolantes, contando a um amigo que fora convidado para assumir o Ministério da Educação. Com certeza, seria uma narrativa bastante engraçada. Mais ao menos assim: ‘Fui convidado para assumir a pasta da Educação do governo Bolsonaro e não posso rejeitar o convite. Com o currículo que tenho, posso ser útil ao Brasil. Quero contribuir para melhorar a qualidade da educação brasileira. Tenho doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha’. De repente, era interrompido pelo personagem Pedro Bó, que perguntava: ‘O padrinho estudou mesmo na Argentina e na Alemanha?’. Pantaleão respondia: ‘Não estudei não, Pedro Bó, foi você quem estudou’. E gritava: ‘Terta, tira o Pedro Bó daqui’. Ela vinha e Pantaleão perguntava: ‘É mentira Terta, que eu fiz...’ Qualquer semelhança é mera coincidência."