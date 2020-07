José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"No combate ao novo coronavírus, é importante seguir as orientações de médicos experientes e deixar de lado as informações desencontradas que circulam nas redes sociais. Os políticos e os seus seguidores estão se aproveitando de uma pandemia para ganhar créditos para as próximas eleições. Bom senso e higiene são boas práticas a serem cultivadas."