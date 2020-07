Críticas a posturas frente à pandemia

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte

"Em pleno 2020, em meio a uma pandemia que já é uma das que mais impactaram o mundo na história da humanidade, com o Brasil passando por uma crise de saúde, além da crise política, algumas pessoas insistem em se manter alheias à realidade. Apesar de todos os dados, pesquisas e notícias, muitos ignorantes seguem afirmando absurdos, como ‘esse vírus foi inventado pela China para dominar a economia’ ou ‘caixões estão sendo enterrados com pedras e estão colocando como mortos por COVID-19’. Pessoas essas que, muitas vezes, têm acesso à informação e, ainda assim, escolhem comprar tais discursos. É inconcebível alguém olhar para a situação do mundo e do Brasil, hoje, e escolher viver uma mentira, desconsiderando a gravidade da pandemia, defendendo o descaso do governo e vivendo uma vida que já não é mais possível num mundo que não é o mesmo de antes. Talvez o novo normal, que tanto tem sido citado nesses últimos meses, seja viver dessa forma, negando a ciência, defendendo a Terra plana e a cloroquina e esperando a salvação divina. Pelo menos na ignorância a vida parece mais feliz."