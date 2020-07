Leitor aponta custo do pleito este ano

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Apesar de a COVID-19 estar fragilizando as pessoas e as finanças brasileiras, ainda não caiu a ficha no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional de que é preciso economizar e preservar vidas. Na contramão, os dois poderes insistem na dispendiosa eleição municipal em 2020, que, no mínimo, consumirá R$ 2 bilhões (equivalente a seis MegaSena da Virada, de R$ 333 milhões) e em não coibir as aglomerações disseminadoras da pandemia que assola o Brasil."