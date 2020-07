Situação atual do país é reflexo do descaso

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"No Brasil, a negligência com a saúde nos últimos anos está escancarada diante da COVID-19. Os últimos prefeitos, governadores e presidentes não se dedicaram, minimamente, a esse assunto tão importante. Estamos assistindo à pior encenação política das últimas décadas. As autoridades estão completamente desajustadas e parecem não compreender a realidade mostrada pelos números. Em menos de um mês, tivemos um aumento de 100% nos óbitos causados pelo novo coronavírus. O número de casos confirmados em todo o país dobrou nos últimos 23 dias. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, que são os pontos centrais dessa pandemia, estão abrindo o comércio exatamente no momento em que estamos atingindo o pico da doença. O Ministério da Saúde precisa de um médico em sua liderança, para nortear as ações dos municípios e estados, juntamente com as autoridades locais. Onde estão a sensatez e o juízo do presidente da República?"