Reação à indicação do ex-ministro Weintraub

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte



"O Banco Mundial realiza atividades de assistência a diversos países no combate à corrupção, desenvolvimento de instituições jurídicas, projetos industriais, transportes, urbanização, energia, desenvolvimento rural, educação e saúde, entre outros. Os membros do conselho do banco, bem como seus advogados, conhecem o passado recente do economista Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub no governo do presidente Bolsonaro. É de conhecimento público que a exoneração de Weintraub só foi publicada no Diário Oficial após a sua saída do Brasil. A imprensa divulgou amplamente a frase que o ex-ministro disse na reunião de 22 de abril: ‘Eu botava esses vagabundos na cadeia, começando no STF’. É difícil acreditar que Weintraub será bem recebido nessa séria instituição."