Os cuidados tomados por Vladimir Putin

Vivaldo J . Breternitz

São Paulo





"Durante a pandemia, todos os que vão se encontrar com o chefe de governo da Rússia, Vladimir Putin, quer seja no Kremlin, quer seja em sua residência oficial, em Novo-Ogaryovo, ao chegar devem passar por ‘túneis desinfetantes’. Essa informação foi confirmada pelo-porta voz do governo russo, Dmitry Peskov. Vídeo publicado pela agência de notícias estatal, Ria Novosti, mostra como funciona o equipamento: as pessoas entram em um desses túneis e recebem, vindos do alto e dos lados, jatos de uma solução antisséptica nebulizada. Os túneis são dotados de sistemas de reconhecimento facial e de medição da temperatura dos visitantes, que também passam por testes que buscam detectar a presença do coronavírus. Apesar da pandemia, na quarta-feira, aconteceu uma grande parada militar na Praça Vermelha, comemorando os 75 anos da vitória da extinta União Soviética na Segunda Guerra Mundial, com a presença de Putin. No dia seguinte, iniciou-se a votação de uma reforma constitucional que poderá permitir a Putin ocupar a Presidência até 2036. A pandemia e os problemas econômicos ora vividos pela Rússia vêm fazendo cair a popularidade de Putin, o que faz com este se apresse em colocar a reforma em votação, antes que sua situação

se torne mais complicada.."