José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Nos últimos 30 dias, tivemos um aumento de 3,35 vezes no número de casos confirmados de COVID-19 e 2,44 vezes no número de mortes. O Brasil está caminhando, rapidamente, para um cenário de massacre da sua população, que vive desorientada, cada prefeito diz uma coisa diferente do que fala cada governador. O Ministério da Saúde não tem nada a declarar, pois o presidente Jair Bolsonaro lavou as mãos e jogou toda a responsabilidade para os municípios e estados. O acomodado cidadão contribuinte continua aguardando, pacientemente, a nomeação de um novo ministro para a pasta da Saúde. Se a proliferação do vírus continuar como está, o próximo mês será lembrado como um período de vexame da nossa história."