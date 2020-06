Passagem cara e serviço precário

Ivan Print

Itabira – MG





"A cidade de Maceió inaugurou o monotrilho em 2017. Esse modal, quando for implantado em Belo Horizonte, deve ser com 30 anos de atraso. Já tem uma década que foi prometido. A cidade de João Pessoa, do tamaho de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem mais linhas de metrô que a nossa capital. O nosso metrô foi projetado para oito vagões e, até hoje roda com apenas quatro vagões lotados, igual a uma lata de sardinha. Todos os prefeitos e governadores que passaram pela prefeiturua e pelo estado não conseguiram que a CBTU aumentasse a capacidade, conforme projetado. E os usuários já se cansaram de cobrar."