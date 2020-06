A maior oposição ao governo federal

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"E agora, José? Esse sentimento, expresso no poema de Carlos Drummond, de 1942, de solidão, abandono, falta de esperança, perdido e sem saber o caminho, foi a herança que restou à população deixada pela classe dominante (ricos e bilionários). Sobrou para o STF a responsabilidade de resgatar desmandos e ambições das elites dominantes, seu noivado e casamento com a barbárie autoritária. A mistura entre Estado e governo usada para combater a esquerda, legitimamente constituída no poder, precisa ser novamente acionada, desta vez para combater o neofascismo, do autoritarismo e do ódio. Direita neoliberal e ultradireita numa guerra de narrativas indefinidas. As duas mantendo ‘joelho no pescoço’ do Estado de direito."