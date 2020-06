Número de mortes cada vez mais assustador

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O Chile realizou 46.372 testes de COVID-19 por milhão em sua população, e o Peru, 43.028. O Brasil está bem atrás dos países vizinhos da América do Sul, com apenas 8.044 testes por milhão de habitantes. Há 23 dias, o Brasil apresentava 110 mortes por milhão e hoje esse número é o dobro, ou seja, 220. Já perdemos mais de 45 mil brasileiros para o novo coronavírus e ainda não temos um médico no comando do Ministério da Saúde. As autoridades decidiram iniciar a flexibilização da quarentena exatamente no momento em que estamos nos aproximando de 1 milhão de casos registrados no país. As autoridades estão terrivelmente equivocadas e suas decisões visam apenas encher os cofres públicos de recursos. Além disso, a criminalidade está solta."