Privilégios milionários que ainda existem

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O objetivo do auxílio social é ajudar durante um determinado período para que o beneficiado consiga, com o fruto do seu trabalho, se manter. Assim também deveria ser para os se insurgiram contra o regime militar, objetivando implantar, aqui, o socialismo/comunismo, e recebem milionárias indenizações e gozam de invejáveis auxílios vitalícios. O correto seria para essas milhares de pessoas, desde lá atrás, uma ajuda mensal durante três anos, tempo suficiente para a independência financeira. Depois, deviam se sustentar com o fruto do seu próprio trabalho. Já caducou tal vitalidade. Será, em prol do Brasil carente de tudo, uma baita economia extinguir tais despesas. Não tem sentido manter em vigor tamanho privilégio."