Assinante critica os antidemocráticos

Jeovah Ferreira

Brasília





“O presidente Jair Bolsonaro está há um ano e meio no poder e tem ainda dois anos e meio para terminar o mandato. Se governar bem, poderá ser reeleito. Por que será que parcela de seus apoiadores fica por aí mandando fechar tudo e pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder? Estou com dificuldade para entender essa turma. Será que não é falta do que fazer? Essas aberrações já estão enchendo o saco de quem é amante da paz e da liberdade. Os responsáveis pela aplicação da lei precisam dar um basta nesses transgressores antes que o circo pegue fogo. Lei neles. Chega de refresco. Ninguém está acima da lei. Não se pode deixar que o desrespeito a tudo e a todos tome conta do país. Tem gente pensando que pode tudo e a coisa não é bem assim. Chega de jogar pedra com a intenção de criar um inimigo.”