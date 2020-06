A incompetência do antigo ministro

Uriel Villas Boas

Santos – SP





“Os procedimentos do ex-ministro da Educação ampliaram as críticas ao governo Bolsonaro. Como aceitar que o ocupante de um cargo tão importante fizesse pronunciamentos que mostram sua incapacidade política e cultural? E como entender suas participações em manifestações recentes na Esplanada dos Ministérios, com ofensas aos integrantes do STF? Ficou até muito tempo no ministério, que tem a maior importância para o nosso desenvolvimento!”