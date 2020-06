As responsabilidades do governo

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“‘O Brasil é uma bomba-relógio’, diz o ministro da Saúde da Colômbia sobre o vírus. Pandemia carrega responsabilidade global e todos os países dividem o sacrifício do combate e controle. O governo Bolsonaro está ‘fora da curva’. Não assumiu responsabilidades do comando de seu combate; desrespeita normas internacionais de segurança na saúde; nomeia militar sem formação no Ministério da Saúde; prescreve remédios condenados; retarda o apoio financeiro aos mais necessitados; obriga a população a se expor ao vírus para não morrer de fome. Conclusão: cresce, assustadoramente, a posição do Brasil no ranking mundial do terror, em número de cadáveres e infectados, mesmo com os subdimensionados testes e estatísticas. A bomba está ligada e a fatura desse crime cai no colo de todos que o apoiam.”