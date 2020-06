Videogame para combater doença

Vivaldo J. Breternitz

São Paulo





"O FDA é o órgão do governo americano responsável, entre outras coisas, pela liberação de drogas e procedimentos para a área de saúde. Ele acaba de autorizar profissionais da área a prescrever um game para tratamento de crianças portadoras do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). O TDAH quase sempre começa na infância e pode persistir na vida adulta. Em geral, gera baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola e no trabalho. Os sintomas mais comuns são falta de atenção e hiperatividade. Os tratamentos incluem medicamentos e psicoterapia, embora ainda não se possa falar em cura. A autorização do FDA permite que o videogame EndeavorRX, produzido pela empresa Akili Interactive, seja prescrito para crianças entre 8 e 12 anos; também fica liberada a publicidade do produto, que até o momento roda em iPhones e iPads. A liberação ocorreu após sete anos de testes, envolvendo mais de 600 crianças. O fabricante alerta que o game não substitui o tratamento convencional, é apenas uma ferramenta auxiliar. Há outros estudos acerca do uso de games para tratamentos de doenças como

o mal de Alzheimer. Esperemos que eles possam ser eficazes."