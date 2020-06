Quebra de sigilo não deve causar medo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Alê Silva, Aline Sleutjes, Arolde de Oliveira, Bia Kicis, Cabo Junio Amaral, Carla Zambelli, Carolina de Toni, Daniel Silveira, General Girão, Guiga Peixoto e Otoni de Paula tiveram a quebra dos sigilos bancários decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte. Esses 11 parlamentares poderiam aproveitar a oportunidade e listar para a imprensa todo o trabalho que desenvolveram no Congresso Nacional. Afinal de contas, eles foram eleitos pelo voto direto para defender os direitos do povo, em primeiro lugar. Entretanto, tudo parece ser ao contrário nas duas Casas parlamentares, ou seja, os deputados e senadores estão mais preocupados com os seus próprios interesses e de seus partidos políticos, como sendo prioridade zero. O presidente Jair Bolsonaro está sendo cercado por todos os lados, vendo seus familiares e apoiadores bolsonaristas sendo colocados contra a parede, frequentemente. A Polícia Federal vai arrochar até conseguir extrair os podres dessa turma."