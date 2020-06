Avanços na produção da vacina contra a COVID-19

Júlio César Cardoso

Balneário Camboriú – SC





"Temos de comemorar a ciência na busca da vacina contra a Covid-19. Cada dia histórico da ciência contra o novo coronavírus deve ser comemorado por todos os seres humanos vulneráveis à COVID-19. Enquanto SP se preocupa com a vida e a economia, o seu governo, em parceria com o Instituto Butantan e o laboratório internacional Sinoonvac Biotech, vai produzir vacina contra o novo coronavírus. Por outro lado, entretanto, em plena pandemia com milhares de mortes e doentes em escala ascendente, que também atinge com intensidade a vida e a economia de outros países, temos um governo federal beligerante, mais preocupado com o desempenho da economia e demonstrando o seu total despreparo para comandar o país."