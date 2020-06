Cidadão questiona postura de Bolsonaro

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Não estica a corda" foi o recado e a ameaça do governo Bolsonaro aos demais poderes, principalmente ao STF e TSE, que julgam crimes e irregularidades comprovadas de fake news, caixa 2 na eleição de 2018, ataques ao Congresso, STF, onde prega, publicamente, rupturas institucionais, armamento da população para defender seu governo, caso condenado. Até hoje, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas perguntas ficam no ar: comprovadamente despreparado, com visão deformada de realidade, incapaz de enfrentar, até estimula a pandemia que mata mais de mil diariamente, conduz o país para o desastre e a quebradeira geral vai conseguir chegar a 2022, sem explodir? Será ético e constitucional 215 milhões de brasileiros, instituições, públicas e privadas, permanecerem assistindo, intimidadas e omissas, às suas tresloucadas aventuras e ameaças autoritárias?"