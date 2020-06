Mentiras e fake news que criam um otimismo falso

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“É comum, na esquerda, a tese de que política se lê através da economia, mas não parece, em alguns casos, seja viável, onde há um declínio, crise e desespero do capitalismo atravessado por uma pandemia. Tempo de pós-verdade e fake news, como a notícia que levantou o moral dos mercados globais, nesse ultimo sábado, propagando que nos EUA 2,5 milhões de novos postos de trabalho foram criados. Em plena pandemia, os EUA de Trump ocupando o epicentro da doença, criação de postos de trabalho onde? As notícias não esclarecem onde e o porquê do ‘milagre’. Faz vagas referências a estímulos econômicos dos bancos centrais. A matéria, do caderno de economia de vários veículos, nas ‘entrelinhas’, promove um carnaval de otimismo para levantar o mercado. Um caso típico de uso da política eleitoral imperialista americana para tirar o governo das ‘cordas’.”