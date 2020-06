Artistas milionários têm ou não ajudado a cultura?

Antonio José G. Marques

Rio de Janeiro – RJ





“O Senado aprovou, na última quinta-feira, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O projeto prevê o uso de R$ 3 bilhões no auxílio a trabalhadores da cultura atingidos pela crise gerada pela pandemia, com subsídios para a manutenção de espaços artísticos como microempresas, cooperativas e organizações sociais. Só cabe uma simples e elementar pergunta: onde estão os milionários Chico, Caetano, Gil, Anita, Alcione e outros tão ativos nas críticas ao governo e não querem tirar nem um centavo do bolso, mesmo sendo milionários?. Essa é a cara do Brasil democrata e preocupado com a desigualdade social?”