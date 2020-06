Imagem do país sofre desgaste

Alessandra Leles Rocha

Belo Horizonte





“Enquanto a Amazônia arde em chamas, a imagem do Brasil se incinera também. Enquanto as motosserras agem furiosas sobre os biomas brasileiros, a imagem do Brasil se verga ao chão também. Enquanto as mineradoras exaurem o solo nacional, a imagem do Brasil se desgasta também. Enquanto os mananciais hídricos do país são contaminados por todo tipo de poluentes, a imagem do Brasil se contamina também. Enquanto tudo isso acontece, o simbolismo verde da bandeira brasileira se desbota, se empalidece na mais plena perda de sentido e de razão.”