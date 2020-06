Cidade é para viver dignamente

João Baptista Herkenhoff

Vitória – ES





“Homens armados invadiram os morros da Piedade e do Moscoso em noite da semana passada, em Vitória. Três pessoas morreram e duas foram baleadas. De duas formas podemos ler essa notícia: a) como simples episódio policial, que não nos diz respeito, se não moramos no Morro da Piedade ou no Morro do Moscoso; b) como episódio que nos diz respeito sim, porque somos membros da família humana. O fato tem atinência com nossa vida, se acreditamos que todos somos irmãos em Cristo. Vamos, pois, refletir. A cidade é a morada de grande parte dos seres humanos, no mundo atual., mas a cidade não é uma entidade abstrata, alheia às injustiças estruturais que massacram grande parte da humanidade. Não existem grandes problemas na cidade para os que podem habitar uma residência condigna, locomover-se de carro ou em transporte coletivo de qualidade, ter acesso aos serviços essenciais – educação, saúde etc. O problema das cidades é o problema dos que são excluídos da cidade.”