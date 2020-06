Desabafo pela situação do país

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Essa ‘pandemia política’ arrebentando com o Brasil está passando do limite de se aguentar. Está muito estranho os que impedem uma administração federal livre de atropelos estarem dando ‘a cara a tapas’ e não propor uma providência que atenda ao desejo da população. O Brasil está paralisado desde a posse do novo governo e, no entanto, as maiores necessidades continuam. E uma das perguntas que não querem calar: quem vem apoiando esses incautos?. Até a segurança de nós brasileiros está diminuindo a cada dia.”