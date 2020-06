Líderes não sabem lidar com a COVID-19

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





“Ao ler ou ouvir os discursos enfadonhos de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Stefan Lofven (Suécia) e Viktor Orbán (Hungria), todos eleitos por segmentos de direita em seus respectivos países, percebemos algumas coisas em comum: ausência de argumentação e a insistência em culpar a esquerda pelos problemas que eles não conseguem resolver em seus próprios países e em suas respectivas administrações. Donald Trump tratou a pandemia nos EUA, em fevereiro, como se fosse um simples surto de gripe, e isso acabou produzindo mais de 100 mil americanos mortos e uma crise sanitária sem precedentes naquele país. Para piorar ainda mais sua situação, um policial branco na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, matou um negro inocente, sufocando-o com o joelho. Aqui no Brasil, sofremos com a verborragia inútil, chula e sem argumentação decente de Jair Bolsonaro, um inculto que usa da estratégia de culpar a esquerda, que não está no poder há vários anos, ou eleger inimigos nos outros dois poderes da República (Judiciário e Legislativo) para atenuar sua incompetência à frente do país.”