Reflexões sobre as manifestações

Aline Silva

Belo Horizonte





“Neste momento atual, tenho refletido se faz sentido ir às ruas me manifestar, mesmo com o risco representado pelo novo coronavírus. Então, lembro-me de que milhares de pessoas têm desrespeitado a quarentena, prefeitos e governadores são forçados pelo governo federal a reabrir o comércio etc. Pois se já tem pessoas na rua, vamos para um bem maior. Vamos lutar a favor da democracia e contra qualquer governo e manifestação fascista. Lutemos por um Brasil longe da mão desses lobos.”